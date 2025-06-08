Представители социально ответственного бизнеса и власти Приморья обсудили экономику замкнутого цикла

Транспортная группа FESCO («Группа», «FESCO», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом»), Приморское отделение Национального совета по корпоративному волонтёрству, Приморское краевое отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Российское экологическое общество провели круглый стол «Бизнес и экономика замкнутого цикла».
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