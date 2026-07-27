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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пирло о контракте с Fonbet: «Придавать этому политическое значение, значит, приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал»

Андреа Пирло выступил с заявлением на фоне своего вероятного назначения тренером сборной Италии и критики его контракта с Fonbet.

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