Сургутский изобретатель презентовал уникальные вездеходы властям ХМАО

Директор сургутского завода по производству уникальных болотоходов Алексей Гринкевич рассказал о разработке внедорожной промышленной техники на совещании в Сургуте, где присутствовал врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук.
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