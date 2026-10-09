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Антифашист

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Мир, которого никто не предлагает. Чего на самом деле стоит индийская мирная инициатива?

Мир, которого никто не предлагает. Чего на самом деле стоит индийская мирная инициатива?

Похоже, перед нами разворачивается очередная часть того самого Марлезонского балета, который последние годы принято называть «мирными инициативами».

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