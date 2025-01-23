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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Новый сезон “Леди Баг” будет полностью сделан на Unreal Engine В данный момент пол...

Новый сезон “Леди Баг” будет полностью сделан на Unreal Engine В данный момент пол...

Новый сезон “Леди Баг” будет полностью сделан на Unreal EngineВ данный момент полноценных телевизионных сериалов на игровых движках фактически не существует (есть те, что ими пользуются для эффектов или задников), но уже очень скоро ситуация изменится.

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