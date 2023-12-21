«Это только начало, мы ещё даже не начинали»: «Обнулённых» западных специалистов партиями вывозят после применения «Искандера»

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Комментарии
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Модест
Так на втором году СВО пора бы уже и начать хоть что-то! Например тоннели железнодорожные на запад обрушить, поставить нормальные морские минные заграждения.
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7 час.

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