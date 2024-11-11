Ранее считавшиеся исчезнувшими птицы вернулись в Москву в 2024 году

РИА Новости/Павел Бедняков В Москве поселились птицы редких видов, которые ранее считались исчезнувшими, сообщили на сайте мэрии Москвы со ссылкой на специалистов Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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