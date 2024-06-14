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Daily Mail: астронавты могут застрять на МКС из-за неисправности корабля Boeing

Daily Mail: астронавты могут застрять на МКС из-за неисправности корабля Boeing

Global Look Press/Joel Kowsky/Nasa Астронавты NASA могут застрять на Международной космической станции (МКС) из-за технических неполадок в системах космического корабля компании Boeing, сообщила газета Daily Mail.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Так у них уже моча заполнила всё хранилища, а пить очень хочется?
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