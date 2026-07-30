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62ИНФО | Новости Рязани

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Двоим жителям регстолицы присвоили звание «Почетный гражданин города Рязани»

Двоим жителям регстолицы присвоили звание «Почетный гражданин города Рязани»

«Почётными гражданами города Рязани» стали член Рязанской областной организации Союза архитекторов России Владимир Крымский и член Рязанской региональной общественной организации «Федерация парашютного спорта» Александр Белоглазов.

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