Двоим жителям регстолицы присвоили звание «Почетный гражданин города Рязани»

«Почётными гражданами города Рязани» стали член Рязанской областной организации Союза архитекторов России Владимир Крымский и член Рязанской региональной общественной организации «Федерация парашютного спорта» Александр Белоглазов.
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