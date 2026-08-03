Первый серийный МС-21 впервые поднялся в небо: недавно его показывали Путину

Кадры из Иркутска, где сегодня в небо впервые поднялся серийный лайнер МС-21-310. Это полностью импортозамещенный самолет: от двигателей - ПД-14, которые во многом превосходят западные аналоги, и композитного крыла - до кондиционера.
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