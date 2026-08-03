НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТВЦ

1 подписчик

Первый серийный МС-21 впервые поднялся в небо: недавно его показывали Путину

Первый серийный МС-21 впервые поднялся в небо: недавно его показывали Путину

Кадры из Иркутска, где сегодня в небо впервые поднялся серийный лайнер МС-21-310. Это полностью импортозамещенный самолет: от двигателей - ПД-14, которые во многом превосходят западные аналоги, и композитного крыла - до кондиционера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии