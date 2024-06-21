«Как только война закончится, его повесят оппоненты»: беглый иноагент Кох назвал Зеленского главным заинтересантом продолжения украинского конфликта «Как только война закончится, его повесят оппоненты»: беглый иноагент Кох назвал Зеленского главным заинтересантом продолжения украинского конфликтаГлавным сторонником продолжения боевых действий в зоне российско-украинского конфликта является потерявший легитимность глава киевского режима Владимир Зеленский.
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