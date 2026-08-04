Виктор Луговой

"Если этого не будет, то Украина из морской страны превратится в аналог Молдавии или Чехии, которые не имеют выхода к морю" (цы) Живи со всеми в мире - и будешь иметь выход к морю, когда у тебя его нет... Чехословакия не имела выхода к морю, однако торговые суда чехословацкого флага были приписаны к польскому Гданьску.