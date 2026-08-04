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Сражение за Одессу определит судьбу Черного моря

Сражение за Одессу определит судьбу Черного моря

Россия приступила к полной изоляции Украины от Черного моря, что перекроет к нему доступ странам НАТО через украинскую территорию.

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot;Если этого не будет, то Украина из морской страны превратится в аналог Молдавии или Чехии, которые не имеют выхода к морю&quot; (цы) Живи со всеми в мире - и будешь иметь выход к морю, когда у тебя его нет... Чехословакия не имела выхода к морю, однако торговые суда чехословацкого флага были приписаны к польскому Гданьску.
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