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Порядок, государство

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Украина, потом Иран. Западное единство и планы Трампа летят под откос

Украина, потом Иран. Западное единство и планы Трампа летят под откос

Ключевой задачей Трампа на его второй срок было возвращение глобальной гегемонии США, пишет GN. Однако из-за провала в Иране и отсутствия договора с Путиным по Украине этот "проект" Трампа находится под большой угрозой, а ему самому грозит завершение мандата досрочно.

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