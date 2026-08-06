Украина, потом Иран. Западное единство и планы Трампа летят под откос

Ключевой задачей Трампа на его второй срок было возвращение глобальной гегемонии США, пишет GN. Однако из-за провала в Иране и отсутствия договора с Путиным по Украине этот "проект" Трампа находится под большой угрозой, а ему самому грозит завершение мандата досрочно.