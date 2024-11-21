Российский завод «Тонар» представил новинки

Представленный на выставке FAW Oryx 4х2 с полуприцепом-зерновозом Тонар-9599 предназначен для транспортировки зерновых культур и комбикорма, а также паллетированных грузов (благодаря наличию заднего комбинированного борта с распашными воротами).
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