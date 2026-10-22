Изображение сгенерировано ИИ © Газета.RuМинтруд прогнозирует, что к 2030 году российской экономике понадобится дополнительно около 3,1 млн сотрудников, при этом численность населения страны, согласно прогнозам, будет уменьшаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В медучреждениях ...
- Генерал-майор Лип...
- ЮШ Осужденный на 10 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым