Мы соседи по планете

4 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина 123
    Охлобыстин настоящий мужик. Не у каждого, в наше время, хватает смелости и мужества называть вещи своими именами.Иван Охлобыстин: ...
  • Андрей Медведников
    Охлобыстин молодец!Иван Охлобыстин: ...
  • Олег Татьянин
    США, фиг ли, самая демократичная страна в мире.Невиновный америк...

19 прекрасных мохнатых котов-идиотов

19 прекрасных мохнатых котов-идиотов

«И днем и ночью кот ученый…» — это только у Пушкина в сказке бывает, но все мы прекрасно знаем, что домашние коты и кошки иногда просто рвут все рекорды по идиотизму, попадая в самые невероятные места и ситуации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх