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Концепция гибридной войны: истоки, применение, противодействие

МОСКВА, 17 октября 2021, Институт РУССТРАТ. В последние годы понятийный аппарат в области современных конфликтов претерпевает значительные изменения.

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