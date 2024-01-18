США нанесли новые удары по территории Йемена

Вооруженные силы США атаковали объекты на территории Йемена. Центральное командование ВС США заявило, что удар был нанесен по 14 ракетным установкам хуситов, используемым для нападения на международные морские пути.
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