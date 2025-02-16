Водителей с многолетним стажем ожидает пересдача прав: новые условия вступают в силу в феврале Юлия ЧелкановаС февраля 2025 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся пересдачи водительских прав для водителей с многолетним стажем.
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