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Водителей с многолетним стажем ожидает пересдача прав: новые условия вступают в силу в феврале

Водителей с многолетним стажем ожидает пересдача прав: новые условия вступают в силу в феврале

Водителей с многолетним стажем ожидает пересдача прав: новые условия вступают в силу в феврале Юлия ЧелкановаС февраля 2025 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся пересдачи водительских прав для водителей с многолетним стажем.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Будет бунт, поэтому похоже на ФЕЙК!!!
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20 час.
ИР
Игорь Рябин
Пиздишь!!!
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19 час.
АК
Александр Кутуев
Что за бред? Из хохляндии что ли?
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19 час.
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