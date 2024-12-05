Variety: Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья в новой части “Пиратов Карибского моря”Издание Variety сообщает о том, что компания Disney сейчас занимается параллельным написанием двух версий сценария для новой части “Пиратов Карибского моря”.
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