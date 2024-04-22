Минпросвещения РФ включило гольф и чирлидинг в школьную программу по физкультуре

Лоббисты гольфа, уменьшают расходы владельцев клубов на содержание полей. Объемы занятий и аренды полей по времени для школ будут колоссальными. А "платить" будет бюджет.

И когда эта порнография закончится?Так дойдет и до шестов для стрипспорта.

АС

Анатолий Страшко

Требуется прослушать министра с объяснением этого нововведения. И обязательно с представлением финансовых расчётов и тех, кто его надоумил этому. Только тогда можно и нам будет понять и судить об этом.