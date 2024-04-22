Страна и люди
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Страна и люди

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Минпросвещения РФ включило гольф и чирлидинг в школьную программу по физкультуре

Минпросвещения РФ включило гольф и чирлидинг в школьную программу по физкультуре

У школьников младших классов на уроках физкультуры появятся новые модули, среди которых есть гольф и чир спорт (чирлидинг).

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Комментарии
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СВ
Сергей Васильевич
Лоббисты гольфа, уменьшают расходы владельцев клубов на содержание полей. Объемы занятий и аренды полей  по времени для школ  будут колоссальными. А &quot;платить&quot; будет бюджет.
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15 час.
Евгений Филин
И когда эта порнография закончится?Так дойдет и до шестов для стрипспорта.
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15 час.
АС
Анатолий Страшко
Требуется прослушать министра с объяснением этого нововведения. И обязательно с представлением финансовых расчётов и тех, кто его надоумил этому. Только тогда можно и нам будет понять и судить об этом.
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14 час.

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