69 лет в плену: что стало в СССР с эсэсовцем Рейнхардом Кунце

В 2014 году мировая пресса разразилась «сенсационной новостью» о некоем Рейнхарде Кунце — немецком военнопленном, который пробыл в советских и российских тюрьмах в общей сложности 69 лет, прежде чем вернулся на родину.
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