Каманцев: «Уровень претензий нужно соотносить не с качеством судейства, а с интригой внутри чемпионата»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» оценил уровень претензий к судейству в чемпионате России.
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