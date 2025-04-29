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Каманцев: «Уровень претензий нужно соотносить не с качеством судейства, а с интригой внутри чемпионата»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» оценил уровень претензий к судейству в чемпионате России.

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