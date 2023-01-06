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Как простые советские электрики смогли задержать продвижение вермахта на несколько дней

Как простые советские электрики смогли задержать продвижение вермахта на несколько дней

Трудные времена требуют отчаянных решений, а необходимость очень часто становится матерью смекалки! А страшнее народной смекалки нет ничего на свете.

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