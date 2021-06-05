Новый министр образования Латвии: компромисса по русскому языку не будет

Школы нацменьшинств Латвии, испытывающие трудности с утвержденным в 2018 году переходом на государственный язык обучения, получат «всестороннюю поддержку» со стороны Министерства образования и науки — однако компромиссов в этом вопросе не будет.
Школы нацменьшинств Латвии, испытывающие трудности с утвержденным в 2018 году переходом на государственный язык обучения, получат «всестороннюю поддержку» со стороны Министерства образования и науки — однако компромиссов в этом вопросе не будет.
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