Буинск принял автобусный марафон в рамках нацпроекта

6 февраля Буинск принял участников автобусного марафона «Татарстан — республика достижений». В здании Буинского государственного драматического театра состоялась встреча с депутатом Госдумы РФ, первым заместителем Комитета ГД по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым, председателем Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакиром Ягудиным и главой Буинского района РТ Ранисом Камартдиновым.