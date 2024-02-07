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ГТРК Татарстан

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Буинск принял автобусный марафон в рамках нацпроекта

Буинск принял автобусный марафон в рамках нацпроекта

6 февраля Буинск принял участников автобусного марафона «Татарстан — республика достижений». В здании Буинского государственного драматического театра состоялась встреча с депутатом Госдумы РФ, первым заместителем Комитета ГД по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым, председателем Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакиром Ягудиным и главой Буинского района РТ Ранисом Камартдиновым.

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