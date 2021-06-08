Юрий Селиванов: Ультиматум от мировой закулисы

Глобалистские силы, захватившие безраздельную власть на Западе после устранения администрации Трампа, не остановятся ни перед чем на пути к своему мировому господству Для того, чтобы вы, как следует, почувствовали разницу между предстоящей и предыдущей российско-американской встречей на высшем уровне, напомню, как в июле 2018 года оценивал международную обстановку и «угрозы Америке» тогдашний президент США Дональд Трамп: «Отвечая на вопрос журналиста о том, кто является «конкурентом» США, Трамп заявил, что у Вашингтона, по его мнению, «много противников», и Евросоюз — один из них.