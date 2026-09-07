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Авторадио

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Самокатчики стали главным раздражителем россиян этим летом

Этим летом электросамокаты раздражали россиян заметно сильнее, чем курьеры на электровелосипедах. Такие результаты показал соцопрос.

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