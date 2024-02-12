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Педагог Савенков дал советы, как выявить одарённость у ребёнка

Педагог Савенков дал советы, как выявить одарённость у ребёнка

Член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических и психологических наук, директор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета профессор Александр Савенков рассказал, как диагностировать у ребёнка одаренность.

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