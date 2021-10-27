Мировое обозрение

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Экс-губернатор Томска Кресс рассказал, что ела Меркель во время визита в город в 2006 году

Экс-губернатор Томска Кресс рассказал, что ела Меркель во время визита в город в 2006 году

НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Ангеле Меркель, которая в 2006 году вскоре после вступления на пост канцлера Германии посещала Томск, понравились котлеты из медвежатины, рассказал РИА Новости экс-губернатор Томской области, сенатор Виктор Кресс.

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