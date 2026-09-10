Росрыболовство: на российском рынке достаточно красной икры и рыбы

Оснований полагать, что предложение красной рыбы и икры на внутреннем рынке России окажется недостаточным, нет.
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