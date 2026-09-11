футболист Голыбин: Батраков является одним из самых талантливых футболистов РФ

Полузащитник «Оренбурга» Ренат Голыбин заявил, что игрок «Галатасарая» Алексей Батраков является одним из самых талантливых футболистов России, передает «Матч ТВ».
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