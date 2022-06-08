Военное обозрение

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Попавшие в плен украинские военные жалуются, что командование ВСУ использует их «как мясо»

Попавшие в плен украинские военные жалуются, что командование ВСУ использует их «как мясо»

Продолжающееся наступление союзных сил России и республик ДНР и ЛНР вынуждает командование ВСУ бросать в бой неподготовленные резервы, лишь бы заткнуть новый прорыв.

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