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Петербургский дневник

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Шойгу назвал вопросы СВО главными задачами на посту секретаря Совбеза

Шойгу назвал вопросы СВО главными задачами на посту секретаря Совбеза

Ранее он покинул пост главы Минобороны РФ Главной задачей экс-министра обороны Сергея Шойгу на посту секретаря Совета безопасности является решение вопросов, связанных со специальной военной операцией (СВО).

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Временами даже непонятно, почему  Совбез и  МО ?
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13 час.

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