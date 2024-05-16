Шойгу назвал вопросы СВО главными задачами на посту секретаря Совбеза

Ранее он покинул пост главы Минобороны РФ Главной задачей экс-министра обороны Сергея Шойгу на посту секретаря Совета безопасности является решение вопросов, связанных со специальной военной операцией (СВО).
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