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Иржи Прохазка: «Поздравляю Анкалаева и Блаховича с появившимся титульным шансом»

Чешский полутяжеловес Иржи Прохазка, отказавшийся от титула UFC в полутяжелом весе, обратился к Магомеду Анкалаеву и Яну Блаховичу, которые разыграют вакантный пояс.

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