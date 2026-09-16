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За рулем

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Какое ГБО подходит для современных автомобилей?

Какое ГБО подходит для современных автомобилей?

 Вопрос от читателя «За рулем»:– Газобаллонное оборудование какого поколения лучше установить на современный мотор с турбонаддувом?Ответ экспертаАлексей Ревин, «За рулем»:– Дешевый и распространенный вариант – ГБО четвертого поколения, где газообразное топливо поступает во впускной трубопровод.

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