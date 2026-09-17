Появились кадры последствий удара по дата-центру De Novo в Киеве

Появились фотографии последствий удара российских войск по дата-центру De Novo в Киеве. Объект получил повреждения, сообщил источник Zvezdanews .
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