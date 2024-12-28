Царьград
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Царьград

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В Москве студентка отдала мошенникам 7,5 миллиона рублей

В Москве студентка отдала мошенникам 7,5 миллиона рублей

Девушка поверила мошенникам и отдала им деньги и драгоценности из сейфа.В Москве 18-летняя студентка стала жертвой мошенников и отдала им наличные и украшения из сейфа на общую сумму 7,5 миллиона рублей.

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