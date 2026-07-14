Профессор Катасонов: «Оборонка» уткнулась в потолок, нужна иная модель экономики — мобилизационная Валентин Катасонов На фото: на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России.
«Локомотив» устал: ОПК России не может больше тянуть всю промышленность
Комментарии
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Ингерман Ланская
с этим всегда существует - полстраны под оккупацией, 50 миллионов в рабстве у врага, 5 миллионов в плену, 10 миллионов солдат убитыми.... шлют помощь: американцы - сапоги, пуговицы. монголы - тулупы, таджики - хурму, китайцы - зонтики ...
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3 н.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Так власть ставку сделала на "эффективных" глав. госкорпораций и их топменеджеров, таких же политиков с чиновниками, управлении, бизнесе и все с золотыми парашютами, миллионными зарплатами. А сколько орд "ценных" специалистов завезли на халяву кормить за счет коренного населения и в ущерб замещая его. При всем этом коренное население превратили в рабов не имеющих ни каких прав. Зарплаты у простых работяг мизерные 35-45тыс.руб. в лучшем случае, а власть при МРОТ в 25тыс.руб., минимальном прожиточном минимуме в 17тыс.руб. с нищенскими пенсиями в 15тыс.руб. думают экономический рывок сделают? Памперсы наденьте бездари, При росте цен в разы от ЖКХ до платного туалета(штраф меньше если справить нужду в общественном месте) какое развитие.... Элементарный порядок не в состоянии навести власть. Единственное достижение власти это коррупция, воровство, продажа интересов России и коренного России...
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2 н.
Ингерман Ланская
это у рукож.пых и тупых зряплата 30-40тыщ. Те, кто с мозгами и руками ,Зарабатывают минимум 100-150 тыщ. а цены ВРАЗЫ растут только в пустых бошках совков . да у балаболов-камуноидов.... а СР.ТЬ надо дома, а не шастать по платным туалетам - тогда и на любимый савейский каньяк-солнцедар Хватит!!!
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2 н.
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