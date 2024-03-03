Штурмовик ВС РФ Быргазов в одиночку захватил важный опорный пункт ВСУ

Ефрейтору Дмитрию Бергазову удалось захватить важный укрепленный пункт Вооруженных сил Украины, что позволило российским войскам значительно улучшить положение на линии соприкосновения, сообщило Минобороны РФ.
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