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Штурмовик ВС РФ Быргазов в одиночку захватил важный опорный пункт ВСУ

Штурмовик ВС РФ Быргазов в одиночку захватил важный опорный пункт ВСУ

Ефрейтору Дмитрию Бергазову удалось захватить важный укрепленный пункт Вооруженных сил Украины, что позволило российским войскам значительно улучшить положение на линии соприкосновения, сообщило Минобороны РФ.

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Комментарии
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И
Ирина
Парни наши героические, храни вас Бог! Спасибо за мужество, стойкость и верность Родине! Россия гордится вами, ее будущее в ваших надежных руках! ❤
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