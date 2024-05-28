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Петербургский дневник

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В Петербурге выделят 60 миллионов рублей на герметизацию тепловых камер

В Петербурге выделят 60 миллионов рублей на герметизацию тепловых камер

В прошлом году комплекс мер по защите теплосетей выполнили в 13 камерах В этом году петербургский «ТЭК» направит 60 миллионов рублей на герметизацию тепловых камер с применением инновационных материалов отечественного производства, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

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