В Петербурге выделят 60 миллионов рублей на герметизацию тепловых камер

В прошлом году комплекс мер по защите теплосетей выполнили в 13 камерах В этом году петербургский «ТЭК» направит 60 миллионов рублей на герметизацию тепловых камер с применением инновационных материалов отечественного производства, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.