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Контрафронт

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Пакистан: Сотрудник отряда по обезвреживанию бомб был убит на контрольно-пропускном пункте в Факири...

Пакистан: Сотрудник отряда по обезвреживанию бомб был убит на контрольно-пропускном пункте в Факири Банаре, подразделение Хасан Хель Техсил, округ Пешавар, провинция Хайбер-Пахтунхва, сегодня утром, когда во время операции по разминированию взорвалось предположительно самодельное взрывное устройство (СВУ).

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