Пакистан: Сотрудник отряда по обезвреживанию бомб был убит на контрольно-пропускном пункте в Факири Банаре, подразделение Хасан Хель Техсил, округ Пешавар, провинция Хайбер-Пахтунхва, сегодня утром, когда во время операции по разминированию взорвалось предположительно самодельное взрывное устройство (СВУ).