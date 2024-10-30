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Перечислены главные вызовы российской экономики к концу года

Перечислены главные вызовы российской экономики к концу года

Высокая инфляция станет главным вызовом российской экономики в конце 2024 года. Об этом заявила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова в беседе с «Газетой.

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