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Фетисов о том, как будет отмечать 65-летие: «Утром буду на работе в Госдуме, потом дома с семьей. Время такое, что празднества устраивать не совсем правильно»

Сегодня, 20 апреля, ему исполнилось 65 лет. «Утром буду на работе в Госдуме, достаточно буднично, потом буду дома с семьей.

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