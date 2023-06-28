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Мать Рабьо запросила у «МЮ» 3-летний контракт на 10 млн евро в год чистыми и 10 млн подписного бонуса. Клуб отказал, и хавбек остался в «Юве»

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, как и в январе, когда стороны вели переговоры о переходе, мать игрока Вероника, выступающая в роли его агента, запросила у «Манчестер Юнайтед» контракт сроком на 3 года с зарплатой 10 млн евро в год после уплаты налогов.

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