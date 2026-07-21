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«101-й километр»: кого советская власть выгоняла из городов и как с этим жили

«101-й километр»: кого советская власть выгоняла из городов и как с этим жили

Фраза «сослать за 101-й километр» в СССР не была фигурой речи. Тысячам людей запрещали жить ближе 100 километров от Москвы, Ленинграда и других крупных центров — это была реальная мера ограничения в правах.

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