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Захарова анонсировала ответ Москвы, если Париж «тронет российских дипломатов»

Захарова анонсировала ответ Москвы, если Париж «тронет российских дипломатов»

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова сообщила о том, что французские власти могут ждать того, что Москва ответит, если Париж решиться тронуть сотрудников дипломатической мисси.

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