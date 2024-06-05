Захарова анонсировала ответ Москвы, если Париж «тронет российских дипломатов»

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова сообщила о том, что французские власти могут ждать того, что Москва ответит, если Париж решиться тронуть сотрудников дипломатической мисси.
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