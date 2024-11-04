Жители Калининграда потеряли крупные суммы в результате телефонных мошенничеств

В последнее время в Калининграде участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются банковскими служащими или сотрудниками правоохранительных органов и убеждают граждан, что на их банковских счетах зафиксирована подозрительная активность.
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