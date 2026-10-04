Авиабаза Принц Султан после иранских ударов

Последствия иранских ударов по американским объектам на территории Саудовской Аравии на базе Принц Султан.
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