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ВЫБОРЫ в истории человечества: от избрания вождей в племенах к современности

ВЫБОРЫ в истории человечества: от избрания вождей в племенах к современности

Слово «выборы» относится к таким выражениям, когда при их произношении в современном политическом контексте для большинства людей возникает полная ясность, о чем идет речь: это когда избираются депутаты, главы городских и сельских поселений и глава государства.

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