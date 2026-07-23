ВЫБОРЫ в истории человечества: от избрания вождей в племенах к современности

Слово «выборы» относится к таким выражениям, когда при их произношении в современном политическом контексте для большинства людей возникает полная ясность, о чем идет речь: это когда избираются депутаты, главы городских и сельских поселений и глава государства.
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